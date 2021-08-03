الهند تسجل 30549 إصابة جديدة بكورونا

أفاد بيان من الحكومة الهندية، الثلاثاء، بأن البلاد سجلت 30549 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، بالإضافة إلى 422 وفاة.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات في البلاد 31.73 مليون حالة، بينما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 425195.