الصين تخضع سكان ووهان لفحوص بعد عودة إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصينية فى ووهان، اليوم الثلاثاء، إخضاع جميع سكانها للفحوصات، بعد ظهور أولى الإصابات المحلية للمرة الأولى منذ أكثر من عام فى هذه المدينة الواقعة بوسط الصين، والتى ينظر إليها باعتبارها المنبع الأول للفيروس فى عام 2019.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، عقد المسؤول الكبير فى ووهان، لى تاو، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الثلاثاء، غداة اكتشاف سبع حالات إصابة. وقال لى تاو، إن ووهان البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة "بصدد إطلاق اختبارات الحمض النووى الشامل لجميع السكان على نحو سريع"، للتأكد من وجود إصابات بفيروس كورونا.

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