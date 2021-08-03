رئيسى: سنتخذ خطوات لرفع العقوبات الأمريكية

جدة - نرمين السيد - ونقلت وسائل إعلامية عن رئيسى قوله بعد تنصيبه، إن حكومتنا أخذت على عاتقها صنع التحول فى البلاد، لذلك يجب أن تشهد إيران تحولا فى مختلف المجالات.
كما شدد رئيسى على ضرورة تحسين الوضع الاقتصادى، قائلا إن "تحسين الظروف الاقتصادية لن يرتبط بإرادة الأجانب".
وفيما يخص العلاقات الأمريكية، قال رئيسى، سنتخذ خطوات لرفع عقوبات واشنطن عن إيران، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية.
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