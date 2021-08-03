خامنئى ينصب إبراهيم رئيسى رئيسا جديدا لإيران

جدة - نرمين السيد - أعلن المرشد الأعلى آية الله على خامنئى اليوم الثلاثاء، تنصيب إبراهيم رئيسى، رئيسا جديدا لإيران بعد فوزه فى الانتخابات.



جدة - نرمين السيد - أعلن المرشد الأعلى آية الله على خامنئى اليوم الثلاثاء، تنصيب إبراهيم رئيسى، رئيسا جديدا لإيران بعد فوزه فى الانتخابات. وتلا مدير مكتب المرشد نص مرسوم "حكم رئاسة الجمهورية"، وجاء فيه "بناء على خيار الشعب، أنصّب الرجل الحكيم السيد إبراهيم رئيسى رئيسا للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

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