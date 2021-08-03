المكسيك تسجل 6506 حالات إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة المكسيكية يوم الاثنين 6506 حالات إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 و245 وفاة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى مليونين و891498 والوفيات إلى 241279.
وقالت الحكومة إن العدد الحقيقي للحالات أعلى بكثير على الأرجح كما تشير بيانات منفصلة نشرت في الآونة الأخيرة إلى أن العدد الفعلي للوفيات أعلى من الرقم المؤكد بنسبة 60 في المئة.
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