الصين تسجل ارتفاعا كبيرا فى إصابات كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وقالت اللجنة، إنها سجلت 61 إصابة محلية بـ كورونا، فيما سجلت 29 إصابة قادمة من الخارج. وفى السياق ذاته، قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، إن استراتيجية الصين المتشددة ضد الوباء المعروفة باسم "صفر كورونا" تواجه تحديًا جديدًا من الانتشار السريع لمتغير دلتا، وسط مخاوف بشأن فعالية اللقاحات الصينية ضد السلالة شديدة العدوى.

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