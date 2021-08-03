العثور على ناشط بيلاروسى مشنوقا فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أنه فى مايو الماضى، أثارت حكومة بيلاروسيا غضبا دوليا عندما أجبرت طائرة تابعة لشركة ريان أير على الهبوط واعتقلت منتقدا للحكومة كان على متنها.
فى المقابل، فرضت الدول الغربية عقوبات على بيلاروسيا.
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