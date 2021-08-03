زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب إندونيسيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الإندونيسية، وقوع هزة أرضية بقوة 5.8 درجة بمنطقة جزر منتاواى، اليوم الثلاثاء.



جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الإندونيسية، وقوع هزة أرضية بقوة 5.8 درجة بمنطقة جزر منتاواى، اليوم الثلاثاء. وبحسب مركز رصد الزلازل الأوروبى المتوسطى، فإن الهزة وقعت على عمق 40 كيلومترا، إلا أنه لم يتم تسجيل أى أضرار مادية أو بشرية حتى الآن.

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