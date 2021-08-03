تطعيم 60% من سكان أوروبا ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية، على صفحتها بموقع "تويتر": التحصين الكامل يحمينا من كوفيد 19 ومتحوراته"، مضيفة: "لنظل يقظين، من أجل صحتنا وحماية الآخرين".

وأظهر إحصاء لـ "رويترز" أن عدد الإصابات بـ فيروس كورونا المسبب لـ وباء كوفيد 19 حول العالم تجاوز 198.02 مليون حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات الناجمة عن الجائحة إلى 4 ملايين و382 ألفًا و974.