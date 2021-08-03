رغم تلقيه اللقاح .. إصابة سيناتور أمريكى بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ساوث كارولينا، عبر صفحته بموقع "تويتر"، إنه عانى من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا مساء السبت، وتوجه إلى الطبيب يوم الإثنين، ليكتشف إصابته بـ "كوفيد 19"، مشيرًأ إلى أنه سيدخل الحجر الصحى لمدة 10 أيام.

وتابع ليندسى جراهام: "أشعر وكأننى مصاب بعدوى فى الجيوب الأنفية وفى الوقت الحالى أعانى من أعراض خفيفة"، مضيفًا: "أنا مسرور للغاية بأن تلقيت اللقاح لأنه لولا التطعيم كنت سأشعر بأعراض غير التى أشعر بها الآن حتما.. وكانت أعراضى ستصبح أسوأ بكثير".