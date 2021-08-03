جدة - نرمين السيد - وقال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ساوث كارولينا، عبر صفحته بموقع "تويتر"، إنه عانى من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا مساء السبت، وتوجه إلى الطبيب يوم الإثنين، ليكتشف إصابته بـ "كوفيد 19"، مشيرًأ إلى أنه سيدخل الحجر الصحى لمدة 10 أيام.
وتابع ليندسى جراهام: "أشعر وكأننى مصاب بعدوى فى الجيوب الأنفية وفى الوقت الحالى أعانى من أعراض خفيفة"، مضيفًا: "أنا مسرور للغاية بأن تلقيت اللقاح لأنه لولا التطعيم كنت سأشعر بأعراض غير التى أشعر بها الآن حتما.. وكانت أعراضى ستصبح أسوأ بكثير".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رغم تلقيه اللقاح .. إصابة سيناتور أمريكى بـ كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.