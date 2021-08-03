جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، قال المتحدث باسم القضاء المالى فى تونس، محسن الدالى، فى تصريحات إعلامية، إن "ملفات من الحجم الكبير" ستثار خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى تورط أكثر من 30 نائبا برلمانيًا فى قضايا شيكات دون رصيد.
وأضاف الدالى، أن هناك نوابا متهمون بقضايا خيانة مؤتمن وغسيل أموال، موضحًا أن منهم من تخلى عن الحصانة، ومنهم من تمسك بها، كما أفاد بأنه تم تحديد جلسة فى نوفمبر بالنسبة لـ26 ملفًا.
جدير بالذكر، أن الرئيس التونسى قيس سعيد، قرر يوم الأحد 25 يوليو الماضى، رفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان، وتجميد كل سلطات مجلس النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القضاء التونسى : نواب بالبرلمان متورطون فى ملفات فساد من الحجم الكبير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.