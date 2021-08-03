القضاء التونسى : نواب بالبرلمان متورطون فى ملفات فساد من الحجم الكبير

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، قال المتحدث باسم القضاء المالى فى تونس، محسن الدالى، فى تصريحات إعلامية، إن "ملفات من الحجم الكبير" ستثار خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى تورط أكثر من 30 نائبا برلمانيًا فى قضايا شيكات دون رصيد.

وأضاف الدالى، أن هناك نوابا متهمون بقضايا خيانة مؤتمن وغسيل أموال، موضحًا أن منهم من تخلى عن الحصانة، ومنهم من تمسك بها، كما أفاد بأنه تم تحديد جلسة فى نوفمبر بالنسبة لـ26 ملفًا.

جدير بالذكر، أن الرئيس التونسى قيس سعيد، قرر يوم الأحد 25 يوليو الماضى، رفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان، وتجميد كل سلطات مجلس النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشى.