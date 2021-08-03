كورونا يعود إلى مهده.. فحص جميع سكان ووهان

قررت السلطات في ووهان إخضاع جميع سكان المدينة الواقعة وسط الصين لفحوص كورونا، بعد أن ظهرت بها إصابات محلية لأول مرة منذ أكثر من عام.

وقال لي تاو، المسؤول المحلي الكبير في ووهان خلال مؤتمر صحفي غداة اكتشاف 7 حالات إصابة، إن المدينة "بصدد إطلاق اختبارات الحمض النووي الشامل لجميع السكان على نحو سريع".

وفي أواخر عام 2019، كانت ووهان البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة مهد فيروس كورونا، حث يعتقد أنه خرج منها ثم انتشر إلى أنحاء الصين والعالم.