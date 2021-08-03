بسبب كورونا .. أمريكا تحذر من السفر إلى 4 دول

جدة - نرمين السيد - حذرت السطات الصحية فى الولايات المتحدة من السفر إلى اليونان وإيرلندا وإيران والجزر العذراء الأمريكية وعدة مناطق أخرى، على خلفية تزايد الإصابات المسجلة فيها بـ فيروس كورونا المستجد.





ووفقًا لوكالة "رويترز" أصدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تحذيرًا يشمل "كازاخستان وأندورا وسانت بارثيليمى وليسوتو والمارتينيك ومالطا وآيل أوف مان وكوراكاو". أظهر إحصاء لـ "رويترز" أن عدد الإصابات بـ فيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد 19 حول العالم تجاوزت 198.02 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات الناجمة عن الجائحة إلى أربعة ملايين و382 ألفًا و974.

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