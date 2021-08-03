طالبان تستولى على مكتب تابع لـ التليفزيون الأفغانى

جدة - نرمين السيد - كشفت تقارير إخبارية بأن حركة طالبان الإرهابية الأفغانية استولت على مكتب لـ التليفزيون الأفغانى فى مدينة "لاشكارجاه"، عاصمة إقليم هيلمند، وسط اشتباكات طاحنة مع القوات الحكومية.





وأشارت التقارير إلى أن هذا التطور أدى إلى توقف البث التليفزيونى عبر أنحاء إقليم هيلمند. وكانت الحكومة الأفغانية قد أعلنت فى وقت سابق، أن قواتها قتلت 38 من أعضاء حركة طالبان أثناء محاولتهم اقتحام سجن فى عاصمة الإقليم. يأتى ذلك فى الوقت الذى سقطت فيه عدة مناطق بـ عاصمة الإقليم فى أيدى حركة طالبان خلال الأسابيع الأخيرة.

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