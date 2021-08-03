كورونا يواصل التوحش فى المكسيك .. تسجيل 6.506 إصابات فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ وكالة "رويترز"، قالت وزارة الصحة المكسيكية فى تقريرها عن الوضع الوبائى، إن حصيلة الإصابات الكلية بـ وباء "كوفيد 19" فى البلاد ارتفعت إلى مليونين و861 الفًا و498 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 241 ألفًا و279 حالة.
وتعد المكسيك فى المركز الـ 16 عالميًا من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، والرابعة تسجيلًا للوفيات الناجمة عن الجائحة، فيما ذكرت بيانات منفصلة نشرت فى الآونة الأخيرة أن العدد الفعلى لضحايا الفيروس قد يكون أعلى 60% على الأقل من الرقم الرسمى.
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