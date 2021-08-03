ملك الأردن: من المهم النظر بشكل شمولى لمسارات التحديث السياسية

جدة - نرمين السيد - شدد العاهل الأردنى عبد الله الثانى، على أهمية النظر بشكل شمولى إلى مسارات التحديث السياسية والاقتصادية والإصلاح الإدارى، مشيرا إلى أهمية مواصلة عمل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، بشفافية ووضع المواطنين بصورة النقاشات والتوافقات، مؤكدا استمرارية التحديث والتطوير، بالرغم من محاولة البعض وضع المعيقات أمامها.





ونقلت وكالة الأنباء الأردنية اليوم الإثنين عن العاهل الأردنى - خلال لقائه مع الأمير الحسين بن عبدالله الثانى ولى العهد، فى قصر بسمان الزاهر- قوله: إن "اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أمامها الكثير من المهام لإنجازها". وأكد أهمية مواصلة عملها بشفافية ووضع المواطنين بصورة النقاشات والتوافقات، حتى يعرف الجميع ما هو المطلوب للمضى قدما نحو المستقبل.

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