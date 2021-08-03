كورونا فى البرازيل .. 15 ألف إصابة جديدة و389 وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ موقع "روسيا اليوم"، أفادت بيانات وزارة الصحة البرازيلية بارتفاع حصيلة الإصابات الكلية بمرض "كوفيد 19" فى البلاد إلى 19 مليونا و953 ألفWا و501 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 557 ألفا و223 حالة.
وتأتى البرازيل فى المرتبة الثالثة على مستوى العالم فى أعداد الإصابات بـ كورونا بعد الولايات المتحدة، والثانية على بعد أمريكا والهند تسجيلا للوفيات الناجمة عن الجائحة.
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