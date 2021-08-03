العثور على ذخيرة أردنية تعود لخمسينات القرن الماضي بالقدس

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دوت الخليج :- نشرت صحيفة "معاريف" العبرية على موقعها الإلكتروني خبرًا عن عثور السلطة الإسرائيلية على ذخيرة يعود تاريخها لمعركة الأيام الستة عام 1967، وذلك قرب تل الذخيرة غرب مدينة القدس.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إنه تم العثور على قذائف غير منفجرة من نوع "آر بي جي" يعود تاريخ تصنيعها لشهر ديسمبر 1956، وبعد فحص هذه الذخيرة تبين أن الجيش الأردني قد استخدمها آنذاك، وفقا لموقع عكا.
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