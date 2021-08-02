جدة - نرمين السيد - أعلنت الشرطة الإيطالية أنها تحقق فى طلب مهاجمى موقع مركز معالجة بيانات التطعيم ضد كورونا بمقاطعة لاتسيو فى روما، فدية كبيرة بعملة البيتكوين لقاء إعادة تشغيله، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وأشارت الشرطة الإيطالية فى بيان لها إلى أن "الهجوم السبيرانى من خارج البلاد استمر لمدة 24 ساعة على الأقل وأوقف أنشطة بوابة الصحة الإلكترونية وشبكة التطعيم الخاصة بلقاحات فيروس كورونا المستجد". وأضافت: "لا تزال خدمة الحجز الإلكترونى للقاحات معطلة حتى صباح اليوم الاثنين، بسبب تشفير الجهات المتسللة لجميع ملفات مركز معالجة البيانات الخاصة بالمقاطعة". ولم تحدد بعد التحقيقات التى تجريها شرطة البريد، بالتنسيق مع مكتب المدعى العام فى روما، المنطقة الجغرافية مصدر البرمجيات الخبيثة التى أصابت خوادم المقاطعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيطاليا تحقق فى طلب مخترقى موقع التطعيم ضد كورونا فدية بالبيتكوين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.