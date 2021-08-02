ميقاتى: أتمنى تشكيل الحكومة فى لبنان بأسرع وقت

وفى تصريح من قصر بعبدا، لفت ميقاتى إلى أنه كان يتمنى أن تكون الوتيرة أسرع بالنسبة لتشكيل الحكومة، لافتاً إلى أن المواطن اللبنانى قد ملّ من الكلام عن المحاصصات، حسبما نقلت قناة "العربية- الحدث".
وعن الحوادث الأمنية التى دارت يوم أمس فى خلدة جنوب بيروت، أعرب ميقاتى عن أسفه تجاهها، متمنياً أن يوضع حل شامل للفلتان الأمنى، مشدداً على دور الجيش وقوات الأمن فى هذا.
وكان الرئيس اللبنانى ميشال عون كلف، قبل أيام، رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتى بتشكيل الحكومة الجديدة فى مهمة صعبة بعد عام فشلت فيه محاولتان لتأليف مجلس للوزراء يتولى مهمة إخراج البلاد من دوامة الانهيار الاقتصادى المتسارع.
وحصل ميقاتى على أغلبية أصوات النواب خلال المشاورات البرلمانية لتكليفه بتشكيل حكومة جديدة فى البلاد، حيث نال 73 صوتاً من أصل 118 نائباً فى البرلمان.
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