بلينكن: الرد على إيران بشأن الهجوم على ناقلة النفط سيكون جماعيا

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن "نحن على اتصال وثيق وتنسيق مع المملكة المتحدة وإسرائيل ورومانيا ودول أخرى. وسيكون الرد جماعيا"، على الهجوم الذى نفت إيران أن تكون ضالعة فيه.

وكان بلينكن قد صرح أمس الأحد بأن واشنطن لا تشكك فى أن إيران هى التى نفذت الهجوم على السفينة الإسرائيلية قبالة سواحل سلطنة عمان"، متعهدا بـ "الرد المناسب".

هذا ودعا وزير الدفاع الإسرائيلى بينى جانتس لاتخاذ إجراءات ضد طهران، وقال: "العدوان الإيرانى فى المنطقة بشكل عام وعلى الجبهة البحرية على وجه الخصوص، يتصاعد".

وكان الهجوم على ناقلة نفط تملكها إسرائيل قبالة سواحل عمان، يوم الخميس الماضى أدى إلى مقتل اثنين من طاقم السفينة، رومانى وبريطانى.