قيس سعيد: باق على العهد حتى تتحقق مطالب الشعب التونسى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقبال قيس سعيّد، مساء اليوم الإثنين بقصر قرطاج، زكية لطرش الناشطة بالمجتمع المدنى بولاية قفصة.

وجدّد الرئيس التونسى التأكيد على ضرورة استئناف إنتاج الفسفات وعودة الأمور إلى نصابها، ومحاسبة كل من استولى على أموال الشعب.