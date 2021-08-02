المغرب يفرض حظر تجول ليلى لكبح تفشى كورونا

جدة - نرمين السيد - وأشارت الحكومة المغربية فى بيان لها إلى أنها "ستمنع التنقل من وإلى مدن الدار البيضاء ومراكش وأغادير، على اعتبار أنها تسجل أعلى معدل بالإصابات"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
وأضافت أنه "سيتم إغلاق المطاعم والمقاهى عند الساعة التاسعة مساء، والحمامات وقاعات الرياضة والمسابح المغلقة وعدم تجاوز التجمعات والأنشطة فى الفضاءات المغلقة والمفتوحة لأكثر من 25 شخصا".
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