الرئيس التونسي: باق على العهد حتى تتحقق مطالب الشعب

شدد الرئيس التونسي، قيس سعيد ، يوم الاثنين، على أنه باق على العهد حتى تتحقق مطالب الشعب التونسي.

وجاء حديث سعيد خلال استقباله بقصر قرطاج، زكية لطرش الناشطة بالمجتمع المدني بولاية قفصة.

وقال الرئيس التونسي: "أريد أن أتوجه من خلالك إلى كل الشباب في تونس.. أريد التأكيد أننا ما زلنا على العهد وأننا لن نتراجع أبدا عما عاهدنا الشعب عليه".

كما جدّد رئيس الجمهورية التأكيد على ضرورة استئناف إنتاج الفوسفاط، قائلا: "الفوسفاط ملك للشعب التونسي وقفصة ظلموها كثيرا كما ظلموا العديد من الجهات الأخرى".

وأضاف: "الحمد لله بدأت الأمور تعود إلى نصابها وسيعود الإنتاج إلى سالف نشاطه حتى يستفيد منه المواطنون لا اللصوص".

وتابع: "آن الأوان ليعود الفوسفاط إلى ما كان عليه.. بعد أن كنا دولة مصدرة، تحولنا إلى دولة مستوردة.. من يريد الإفلات من العقاب لن يفلت أبدا ولابد أن يعيد أموال الشعب التونسي.. لا مجال لأي تسامح في قوت الشعب التونسي وحقه في الحياة الكريمة".

وختم حديثه بالقول: "عاهدت الله وعادهتكم أن أعمل من أجل تونس إلى آخر نفس يتردد".