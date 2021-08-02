تحطم مروحية لسلاح الجو الوطنى فى أفغانستان بعد هبوط اضطرارى

جدة - نرمين السيد - ولم يسفر الحادث عن إصابة الطاقم بجروح، وتمكنت فرق الإنقاذ من الوصول إلى المنطقة وإجلاء الطاقم على الفور.
كما زعم مسلحو حركة طالبان -حسبما أوردت وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك- أنهم تمكنوا من إسقاطها، فى حين أفادت قيادة القوات الحكومية أن الحادث وقع لأسباب فنية.
وانتشرت صور المروحية على مواقع التواصل الاجتماعى، ولم يتبين ما إذا كان الهبوط ناجمًا عن استهدافها بأسلحة خفيفة أم غير ذلك، إذ تُظهِر الصور أنها ليست محطمة كليا.
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