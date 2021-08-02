البنتاغون: كل الخيارات متاحة للرد على اعتداء إيران

قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، لـ"دوت الخليج"، الاثنين، إن تقييمها لاعتداء إيران على ناقلة النفط "مختلف هذه المرة"، مؤكدة أن "الخيارات كلها متاحة".
جاء ذلك بالتزامن مع تصريحات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، التي أدلى بها في مؤتمر صحفي، أكد أن "الرد على إيران بشأن الهجوم على ناقلة النفط سيكون جماعيا".
وأضاف الوزير الأميركي: "نجري محادثات مع قادة في المنطقة وخارجها بشأن الهجوم على ناقلة النفط".
وكانت ناقلة نفط تدار من قبل شركة يملكها ملياردير إسرائيلي، قد تعرضت لهجوم في بحر العرب، وقد أكدت إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، وغيرها من القوى الدولية، أن إيران تقف وراءه، فيما تنكر طهران ذلك.
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