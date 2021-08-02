عاجل.. الرئيس التونسى يعفى وزيرى الاقتصاد والاتصالات ويعين آخرين

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس التونسى قيس سعيد، اليوم الاثنين، أوامر رئاسية تقضى بإعفاء على الكعلى من مهامه وزيرا للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، وإعفاء محمد الفاضل كريّم من مهامه كوزير لتكنولوجيات الاتصال وكوزير للفلاحة والصيد البحرى والموارد المائية بالنيابة.





وحسبما أفادت الرئاسة التونسية عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، كلف الرئيس التونسى، سهام البوغديرى نمصية بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ونزار بن ناجى بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال.

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