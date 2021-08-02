جونسون: على إيران مواجهة عواقب أفعالها

جدة - نرمين السيد - وقال جونسون -فى تصريحات أوردتها صحيفة (إندبندنت) البريطانية- "على إيران تحمل عواقب الهجوم على ناقلة النفط فى خليج عمان، وهذا بالتأكيد عمل غير مقبول"، وأن تحترم حرية الملاحة فى جميع أنحاء العالم".

واستدعت بريطانيا -فى وقت سابق اليوم- السفير الإيرانى لديها بعد أن اتهمت لندن، طهران بأنها تقف وراء الهجوم على سفينة تديرها شركة إسرائيلية قبالة ساحل عُمان فى بحر العرب، حيث راح ضحية الحادث مواطنين أحدهما بريطانى.

وأفادت الحكومة البريطانية -فى بيان نشرته عبر موقعها الالكترونى- بأن "وزير الدولة البريطانى لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلى استدعى السفير الإيرانى لدى المملكة المتحدة محسن بهاروند، اليوم إلى مقره وزارة الخارجية، ردًا على الهجوم غير القانونى الذى استهدف سفينة ميرسر ستريت يوم 29 وليو قرب سواحل عُمان والذى قتل فيه مواطن بريطانى ومواطن رومانى".

وأكد كليفرلى أنه "يجب على إيران أن توقف فوراً الأعمال التى تهدد السلم والأمن الدوليين"، مشددا "كما يجب السماح للسفن الإبحار بحرية تامة وفقاً للقانون الدولى".