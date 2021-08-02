بولندا تعلن مكافأة لمن يساعد فى القبض على المتسبب فى إحراق مركز تطعيم

جدة - نرمين السيد - وذكر بأنه تم فى الليلة الماضية إضرام النيران فى مبنى المحطة الصحية والوبائية الإقليمية ومركز التطعيم المتنقل فى زاموسك فى مقاطعة لوبليسكى، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وفى لقطات كاميرات المراقبة، ظهر رجل مجهول وهو يصل على متن دراجة هوائية إلى مسرح الجريمة، ومن ثم يكسر نافذة ويسكب ما يبدو أنه سائل شديد الاشتعال.

وقال الوزير البولندى "لقد رأيت هذه اللقطات، وهى تجمد الدماء فى عروقى. أعتقد أنه يمكن تلخيص ذلك بعبارة واحدة فقط. لقد حدث عمل إرهابى، وهو ليس فقط موجه مباشرة ضد أولئك الذين يعملون هناك بل عمل إرهابى ضد الدولة".

وأضاف "اليوم قررت أن الشخص الذى سيساعد فى القبض على الجانى فى هذا الحادث، سينال مكافأة مالية قدرها 10 آلاف زلوتى إذا أبلغ عن المجرم".