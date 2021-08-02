روسيا: بوجدانوف ومبعوث الأمم المتحدة يبحثان التسوية فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - بحث نائب وزير الخارجية الروسى، ممثل الرئيس فى الشرق الأوسط ودول أفريقيا ميخائيل بوجدانوف، خلال اتصال هاتفى، اليوم الإثنين مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، مسألة التسوية الليبية.





وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية أن الجانبين ناقشا بالتفصيل عدة مسائل متعلقة بدفع عملية التسوية الليبية إلى الأمام، وفقاً لقرارات مؤتمر برلين وقرارى 2.510 و2.570 لمجلس الأمن الدولى. وأضاف البيان أنه جرى إيلاء اهتمام خاص خلال الاتصال الهاتفى لقضية التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى ليبيا، المقررة فى 24 ديسمبر المقبل". وتابع بيان الخارجية الروسية:"جرى الاتفاق على مواصلة التنسيق الوثيق للجهود مع مراعاة دور الأمم المتحدة الرائد؛ للمساهمة فى إقامة حوار شامل وبنّاء بمشاركة جميع القوى السياسية ذات النفوذ فى ليبيا؛ لصالح ضمان وحدة وسلامة أراضى وسيادة الدولة الليبية".

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