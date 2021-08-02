العراق: اعتقال 5 من داعش فى السليمانية

جدة - نرمين السيد - أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، اليوم الإثنين، اعتقال 5 من مسلحى تنظيم داعش الإرهابى، موضحًا أن هناك 4 قيادات فى محافظة السليمانية بإقليم كردستان.





وفى تصريح صحفى، قال رسول، إن قوات بجهاز مكافحة الإرهاب بالتعاون مع قوات الأسايش الكردية تمكنت من اعتقال 5 من عناصر داعش، بينهم 4 من قيادات كتيبة القعقاع فى التنظيم، بمدينة السليمانية.

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