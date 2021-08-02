جدة - نرمين السيد - استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين، مستشار الرئيس الفلسطينى للشئون الدينية الدكتور محمود الهباش، وذلك بمقر وزارة الخارجية، وأكد شكرى للهباش موقف مصر الثابت من مساندة القضية الفلسطينية، ورفض استهداف هوية مدينة القدس ومقدساتها.





وصرَّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن مستشار الرئيس الفلسطينى أحاط الوزير شكرى بآخر التطورات ذات الصلة بالأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، وما تشهده مدينة القدس من تصعيد وانتهاكات واستمرار لمحاولات فرض الأمر الواقع وتغيير الوضعية التاريخية والقانونية للمدينة. وأوضح حافظ أن وزير الخارجية أكد على موقف مصر الثابت من مساندة القضية الفلسطينية، ورفض كل ما من شأنه استهداف الهوية العربية والإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها، أو تغيير الوضع التاريخى والقانونى القائم، مشيرًا إلى مساعى القاهرة المتواصلة لإحياء المسار التفاوضى بهدف التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة تُفضى إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن مستشار الرئيس الفلسطينى، نقل تحيات الرئيس محمود عباس إلى رئيس الجمهورية، وأعرب عن تقدير القيادة والشعب الفلسطينى للمواقف المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية ودور مصر الراسخ فى مساندة الحق الفلسطينى وجهود تحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شكرى لـ مستشار الرئيس الفلسطينى: نرفض استهداف هوية القدس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.