كرزاى: واشنطن خاضت حربًا مزعومة على الإرهاب فى بلادنا

جدة - نرمين السيد - اعتبر الرئيس الأفغانى السابق، حامد كرزاى، أن "الولايات المتحدة تخوض حربًا مزعومة على الإرهاب"، قائلاً إن الأمريكيين "قالوا لنا فى البداية إن معاقل الإرهابيين تقع خارج أفغانستان ثم شرعوا فى قصف القرى والبيوت الأفغانية وتشويه وقتل مواطنينا وتشريدهم".





وفى مقابلة مع شبكة "روسيا اليوم"، أوضح كرزاى الذى ترأس أفغانستان فى الفترة من 2004 إلى 2014، أن روسيا والصين وإيران وباكستان والهند مهتمة باستقرار أفغانستان وأمن المنطقة. ورأى الرئيس الأفغانى السابق أنه "عندما يحل السلام والاستقرار فى أفغانستان، وتقوم حكومة تدير الأمور فى البلاد بأسرها، حينها ستزول كل التهديدات المحدقة بروسيا والمنطقة من تلقاء نفسها". وشنت حركة "طالبان" الأفغانية هجومًا واسع النطاق ضد القوات الحكومية فى مايو الماضى، حيث فرضت سيطرتها على أراض شاسعة فى المناطق الريفية الأفغانية، وأعلنت الحركة مؤخرًا انها تسيطر على 90% من حدود أفغانستان، بينما نفت السلطات الأفغانية تلك الادعاءات.

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