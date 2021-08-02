عاجل.. الخارجية الإيرانية تستدعى القائم بالأعمال البريطانى

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الخارجية البريطانية استدعت السفير الإيرانى لدى لندن، فى وقتٍ سابق من اليوم، على خلفية الهجوم الذى استهدف ناقلة النفط الإسرائيلية فى بحر العرب.

وتعرضت ناقلة نفط تديرها شركة إسرائيلية لهجوم بطائرات مسيرة فى بحر العرب قبالة سواحل سلطنة عمان صباح يوم الجمعة الماضى، ما أسفر عن مقتل شخصين من العاملين على متنها، أحدهما بريطانى والآخر رومانى.