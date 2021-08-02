ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات الصين إلى 300
ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في وسط الصين إلى ثلاثمائة وقتيلين، حسبما أعلن مسؤولون اليوم الاثنين، بعد هطول أمطار غزيرة بلغ منسوبها خلال ثلاثة أيام ما يوازي معدل ما يتساقط طيلة سنة.
وسجلت أكثر من 290 وفاة في مدينة تشنغتشو عاصمة مقاطعة خنان، وفق ما صرح مسؤولون للصحافيين، فيما لا يزال نحو 50 شخصا في أنحاء المقاطعة، في عداد المفقودين.
وكانت الحصيلة السابقة لمجمل المقاطعة تشير إلى نحو 100 قتيل.
ونقلت وسائل الإعلام الصينية عن رئيسة بلدية تشنغتشو هو جونغ، أن 39 شخصا قضوا في مواقف سيارات تحت الأرض.
وجرفت الفيضانات قطار إنفاق ما أسفر عن مقتل 14 شخصا من بين نحو 500 كانوا فيه ساعة الذروة.
وتعرضت السلطات المحلية لانتقادات لعدم إصدارها الأوامر بإغلاق شبكة النقل رغم تحذيرات الأرصاد.
وسقطت خلال ثلاثة أيام على تشنغتشو أمطار توازي معدل متساقطات سنة بأكملها، وهو أمر غير مسبوق بحسب سجلات الأرصاد الجوية.
وقدرت رئيسة البلدية قيمة الأضرار في المدينة بنحو 53,2 مليار ين (قرابة 7 مليارات يورو)
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات الصين إلى 300 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.