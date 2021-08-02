الدفاع الأفغانية: القضاء على 455 من مسلحى طالبان

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، قالت وزارة الدفاع الأفغانية، إنه تم القضاء على 455 عنصرًا من طالبان، وإصابة 232 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية".
وتشهد أفغانستان حاليًا مواجهات بين القوات الحكومية ومسلحى حركة طالبان الذين يسيطرون على مناطق ريفية واسعة، ويشنون هجمات متواصلة على مدن أفغانية كبيرة.
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