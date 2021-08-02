الجيش الإسرائيلى يعلن بدء تدريب عسكرى على حدود لبنان

جدة - نرمين السيد - يذكر أن الجيش الإسرائيلى وقع اتفاقًا مع أمريكا فى النصف الأول من شهر يوليو الماضى، لتحديث التعاون العملياتى فيما بينهما فى مجال الدفاع الجوى، وهو الاتفاق الذى جاء وسط تساؤلات أثيرت حول مدى فعالية منظومة "القبة الحديدة" الإسرائيلية، وإلى أى مدى يمكن الاعتماد عليها لحماية إسرائيل.

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