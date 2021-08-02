أخبار اليمن : كورونا يواصل حصد الأرواح.. 4.2 مليون وفاة

كورونا يواصل حصد الأرواح.. 4.2 مليون وفاةكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين وأكثر من 241 ألف وفاة، فيما تجاوزت حصيلة الإصابات الاجمالية 199 مليوناً و28 ألف اصابة، تعافى منهم 179 مليونا ونحو 638 ألف مريض.

وبحسب الإحصاءات المعلنة يومنا هذا، سجلت دول العالم الأحد، 466 ألفا و58 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7,348 حالة وفاة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، ورغم تراجعها خلال الفترة الماضية، عن تسجيل اصابات ووفيات يومية بأعداد مرتفعة، ما تزال أمريكا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.

واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (629,380 وفاة)، والبرازيل (556,886 وفاة)، والهند (424,808 وفيات)، والمكسيك (241,034 وفاة)، والبيرو (196,438 وفاة).

فيما اعتبرت أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (35,768,924 إصابة)، والهند (31,695,958 إصابة)، والبرازيل (19,938,358 إصابة)، وروسيا (6,288,677 إصابة)، وفرنسا (6,146,619 إصابة).