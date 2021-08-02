اليابان توسع نطاق الطوارئ لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الإثنين، توسيع نطاق حالة الطوارئ المفروضة فى العاصمة طوكيو وإقليم أوكيناوا، لتشمل إقليم أوساكا وثلاثة أقاليم أخرى بالقرب من العاصمة، وذلك بعد ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا وسط مخاوف من انهيار النظام الصحى أثناء انعقاد دورة الألعاب الأولمبية.





وحسبما ذكرت صحيفة "جابان توداى"، قررت حكومة رئيس الوزراء يوشيهيدى سوجا، إضافة أقاليم "شيبا وكاناجاوا وسايتاما وأوساكا" للمناطق التى تخضع لحالة الطوارئ حتى 31 أغسطس الجارى. وكانت السلطات اليابانية أعلنت تمديد العمل بحالة الطوارئ فى طوكيو وأوكيناوا حتى نهاية الشهر، بعدما كان من المقرر انتهاء العمل بها فى 22 أغسطس الجارى. ومن المتوقع أن توضح الحكومة كيفية تخفيف القيود مع تقدم حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، ولكن لا يبدو أن هناك نهاية فى الأفق للجائحة فى اليابان.

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