عاجل.. القضاء التونسى بمنع 5 مدراء ومهندسين بالخطوط الجوية من السفر

جدة - نرمين السيد - أعلن القضاء التونسى، اليوم الإثنين، أن 5 مدراء ومهندسين اثنين بالخطوط الجوية إلى التحقيق، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية"، منذ قليل.



جدة - نرمين السيد - أعلن القضاء التونسى، اليوم الإثنين، أن 5 مدراء ومهندسين اثنين بالخطوط الجوية إلى التحقيق، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية"، منذ قليل. وكان الرئيس التونسى استجاب للتظاهرات الشعبية الغاضبة، وأصدر قرارات تهدف لإنقاذ تونس، من بينهم إقالة الحكومة، وتجميد عمل البرلمان ذى الأعبية المسيحية.

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