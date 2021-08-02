رئيس وزراء اليونان: نواجه أسوأ موجة حر منذ أكثر من 30 عاما

جدة - نرمين السيد - وسبق أن شهدت اليونان موجة حرّ فى بداية الصيف. فبين أواخر يونيو ومطلع يوليو، وصلت الحرارة إلى 44 درجة لمدة أحد عشر يوماً، وفقاً لبيانات مرصد أثينا الوطنى.

ولاحظ مدير أبحاث الأرصاد الجوية فى المرصد كونستانتينوس لاجوفاردوس، أن "هذه الظواهر المناخية تتكرر أكثر فأكثر".

ورأى أن "الأمر يتعدى موجات الحرّ، إذ أن الأكثر إثارة للقلق هو أن متوسط درجة الحرارة يرتفع بشكل كبير صيفاً بعد صيف. وبات يصل فى أثينا إلى 34-35 درجة، أى بزيادة درجتين عن السنوات السابقة".

وأشار إلى أن "موجة الحر هذه هى الثانية حتى الآن خلال الصيف الجارى، وإذا حصلت موجة ثالثة فستكون حدثاً غير مسبوق".