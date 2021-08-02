الاتحاد التونسى للشغل: أى ضغط خارجى مرفوض والشأن الداخلى يحل بقرارات سيادية

جدة - نرمين السيد - وكان اتحاد الشغل، قد أعلن فى وقت سابق، أنه يعكف على إعداد خارطة طريق ليقدمها لرئيس الجمهورية قيس سعيد، لإخراج البلاد من الأزمة السياسية الراهنة.

وقال مسؤولون نقابيون، إن اتحاد الشغل استعان بخبراء فى القانون الاقتصادى والسياسى والدستورى لإيجاد سبيل للخروج من الأزمة يمكن طرحه على الرئيس.