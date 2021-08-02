ميقاتى: مهلة تشكيل الحكومة غير مفتوحة.. وسأجتمع مع عون الخميس المقبل

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى كلمة أعقبت لقاء جمعه بالرئيس اللبنانى، إلى أنه اتفق مع الرئيس ميشال عون، على اجتماع آخر يوم الخميس المقبل، مجددا التأكيد على أن "مهلة تشكيل الحكومة غير مفتوحة".

وعن الحوادث الأمنية التى دارت يوم أمس فى خلدة، أعرب ميقاتى عن أسفه تجاهها، متمنياً "ان يكون وُضع لها حد، والفضل فى هذا الأمر يعود للجيش والقوات الأمنية". وأضاف، "الجيش هو من قدم هدية للمواطنين فى عيده، بحفظ الأمن ووأد الفتنة، وهو يثبت يوماً عن يوم أنه حامى البلد".

وكان نجيب ميقاتى، قد كلف الإثنين الماضى، بتشكيل الحكومة للمرة الثالثة فى تاريخه، وذلك فى وقت تعانى البلاد أزمات اقتصادية وسياسية متلاحقة.

وحصل رجل الأعمال اللبنانى ورئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي، على أغلبية أصوات النواب اللازمة لتشكيل حكومة جديدة، بعد اعتذار سعد الحريرى عن عدم تشكيل الحكومة قبل أيام، حيث حصل ميقاتى على 73 صوتا من أصل 118 نائبا فى البرلمان.