وزارة الرى السودانية: النيل يصل إلى منسوب الفيضان غدا فى الخرطوم

جدة - نرمين السيد - وكان تقرير لجنة الفيضان بوزارة الرى، أوضح أن منسوب مياه النيل فى العاصمة السودانية الخرطوم بلغ 16.04 متر، أمس، بزيادة 28 سم فى المنسوب، اليوم، مبينا أن جميع القطاعات ستشهد ارتفاعا بمتوسط بمتوسط 15-25 سم.
وكشف التقرير اليومى للجنة أن إيراد النيل الأزرق عند محطة الديم بالحدود السودانية الإثيوبية بلغ اليوم 538 مليون متر مكعب مقابل 573 مليون متر مكعب أمس، متوقعة ثبات الإيراد خلال الأيام الثلاثة المقبل عند حوالى 600 مليون متر مكعب.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن إيراد نهرعطبرة ظل عند الحدود السودانية الإثيوبية فى معدل 385 مليون متر مكعب.
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