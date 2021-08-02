الأولمبياد.. فتاة تتسبب في إيقاف لاعب المنتخب المصري

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، الاثنين، بيانا أعلن فيه إيقاف عبدالرحمن مجدي، لاعب الإسماعيلي، والذي كان متواجدا ضمن بعثة منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال بيان الاتحاد المصري لكرة القدم: "في إطار سياسة الشفافية التي ينتهجها الاتحاد المصري لكرة القدم، فإنه أثناء تواجد المنتخب الأولمبي في اليابان وقبل المباراة الثانية بساعات قليلة تلقينا شكوى من فندق الإقامة ضد اللاعب عبدالرحمن مجدي فحواها الإساءة لإحدى العاملات بالفندق".

وأضاف البيان: "على الفور تم استبعاد اللاعب نهائيا رغم تأكيده بأنه لم يقصد الإساءة ومن الممكن أن يكون سوء الفهم حدث بسبب اختلاف اللغة والثقافة وتم التحقيق بعد المباراة واحتواء الأمر حرصا على التركيز و توفير الاستقرار لباقي اللاعبين".

وتابع: "انتقلنا لبلدة أخرى لخوض المباراة الثالثة أمام أستراليا ثم للقرية الأوليمبية في طوكيو لخوض مباراة ربع النهائي ثم توجهنا للمطار ومنه للقاهرة".

واختتم البيان بالقول: "بعد أن عاد الفريق بسلامة الله فإننا قررنا إيقاف اللاعب عبدالرحمن مجدي لحين انتهاء التحقيق و اتخاذ القرار النهائي بشأنه وذلك لعدم التزامه و اختراقه للقواعد".