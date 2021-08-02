دوت الخليج -

رئيس المؤتمر يعزي الحمادي بوفاة والده

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين ابو راس برقية عزاء ومواساة إلى القيادي المؤتمري الاستاذ/ نبيل سلام سعيد الحمادي، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، مقرر وعضو الهيئة الشوروية للمؤتمر، رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بجامعة تعز، واخوانه وكافة آل الحمادي في محافظة تعز، في وفاة المغفور له باذن الله تعالى والده رجل الاعمال سلام سعيد علي الحمادي، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع. رئيس المؤتمر يعزي الحمادي بوفاة والدهبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين ابو راس برقية عزاء ومواساة إلى القيادي المؤتمري الاستاذ/ نبيل سلام سعيد الحمادي، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، مقرر وعضو الهيئة الشوروية للمؤتمر، رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بجامعة تعز، واخوانه وكافة آل الحمادي في محافظة تعز، في وفاة المغفور له باذن الله تعالى والده رجل الاعمال سلام سعيد علي الحمادي، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع. وفي برقية العزاء عبر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام عن خالص التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب الاليم. سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

" إنا لله و إنا إليه راجعون"



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي الحمادي بوفاة والده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.