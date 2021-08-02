الخارجية البريطانية تستدعي سفير إيران على خلفية استهداف ناقلة إسرائيلية

استدعت وزارة الخارجية البريطانية السفير الإيراني بالمملكة، اليوم الإثنين، وذلك على خلفية الهجوم “غير القانوني” على سفينة تجارية مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي قبالة سواحل عمان في 29 يوليو، والذي قتل فيه مواطن بريطاني ومواطن روماني.

وقال المتحدث باسم الخارجية البريطانية، إنه تم استدعاء السفير الإيراني لدى المملكة المتحدة، محسن باهارفاند، اليوم إلى مقر وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية من قبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، جيمس كليفرلي، ردًا على الهجوم.

وأشار إلى أن كليفرلي جدد التأكيد على ضرورة توقف إيران فوراً عن الأعمال التي تهدد السلم والأمن الدوليين، مشددا على أنه يجب السماح للسفن الإبحار بحرية وفقاً للقانون الدولي.

وكانت لندن والولايات المتحدة قد حملتا إيران مسؤولية الهجوم على ناقلة تديرها شركة إسرائيلية قبالة عُمان الأسبوع الماضي.