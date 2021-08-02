لأول مرة منذ 3 سنوات.. الحكومة الإسرائيلية توافق على الميزانية

جدة - نرمين السيد - وافقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، على الميزانية العامة للدولة العبرية لعامى 2021 و2022، وذلك بعد نقاش طويل وجدال حاد، وتجاذبات من جانب الوزارات المختلفة حول أحقية كل منها بالحصول على زيادة فى الميزانيات الممنوحة لها.





ووفقًا لموقع "i24 نيوز"، ستكون ميزانية إسرائيل فى عام 2021 حوالى 432.5 مليار شيكل وفى عام 2022 حوالى 452.5 مليار شيكل، كما سيكون العحز 6.85% فى عام 2021، و3.9% فى عام 2022.

وبعد الاتفاق على ميزانية الدولة لعام 2021-2022، وكذلك قانون الترتيبات الذى يتضمن الإصلاحات الرئيسية، اجتمع الوزراء مرة أخرى، صباح اليوم الإثنين، وصادقوا نهائيًا على الميزانية لأول مرة منذ 3 سنوات.

ومن المقرر أن يعاد طرح مشروع الميزانية إلى وزارة المالية قبل المصادقة عليه بشكل نهائى، ثم يطرح على الكنيست.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء نفتالى بينيت بعد المصادقة على الميزانية: "أخيرًا توجد ميزانية فى إسرائيل، ميزانية حكومة تهتم بمواطنيها بعد ثلاث سنوات من الركود والإهمال، إسرائيل تعود إلى العمل".

كما رحب رئيس يش عتيد، ووزير الخارجية، يائير لابيد، بالموافقة على ميزانية الدولة وقال "بعد أكثر من 3 سنوات بدون ميزانية، صادقت الحكومة على ميزانية الدولة".