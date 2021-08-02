جيبارى: الحجر الصحى للمسافرين من فرنسا إلى انجلترا قيد المراجعة

جدة - نرمين السيد - قال وزير النقل الفرنسى جان بابينيست جيبارى، اليوم الإثنين، إن فرنسا تسعى لرفع قيود الحجر الصحى المفروض على المسافرين فى إنجلترا، موضحة أن الإجراء يستند إلى معلومات مشكوك فيها.





وحسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، قال الوزير الفرنسى إنه "من الواضح أن هذا مشكوك فيه علميًا"، مضيفًا أنه يمكن مراجعة القرار.

كما أعرب الوزير عن أمله فى "أن يكون هناك تغيير إيجابى هذا الأسبوع خلال المراجعة الأسبوعية".

وكانت بريطانيا فرضت القيود على المسافرين القادمين من فرنسا بسبب ما تفشى لسلالة "بيتا" المتفشية "على نطاق محدود" فى جزيرة لا ريونيون الفرنسية الواقعة فى المحيط الهندى.

وقال الوزير الفرنسى إن المملكة المتحدة تنظر إلى كل القادمين من البر الرئيسى، والمناطق التابعة لفرنسا على أنها خطر، و"نحن لا نتصور ذلك".