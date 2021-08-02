بريطانيا تستدعى السفير الإيرانى فى لندن على خلفية هجوم بحر العرب

جدة - نرمين السيد - كانت ناقلة نفط تديرها شركة إسرائيلية تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة فى بحر العرب قبالة سواحل سلطنة عمان صباح يوم الجمعة الماضى، ما أسفر عن مقتل شخصين من العاملين على متن السفينة أحدهما رومانى.

فى حين نفت طهران ضلوعها بتفجير السفينة الإسرائيلية قبالة سلطنة عمان، حيث قال المتحدث باسم الخارجية، سعيد خطيب زادة: "اتهامات إسرائيل بضلوعنا فى انفجار السفينة هى مجرد أكاذيب"، مؤكدا أنه "يتعين على إسرائيل أن تكف عن توجيه الاتهامات، ويجب أن تتراجع عن محاولاتها لطرح موضوع السفينة فى مجلس الأمن".